Нестеренко жестко отреагировал на поражение Александрии от Руха
Его подопечные опустились в зону прямого вылета
около 13 часов назад
Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко прокомментировал поражение от Руха (0:1) в 14-м туре чемпионата Украины. По его словам, команда провалила стартовые 20 минут матча, и он не может найти этому объяснение.
Нестеренко также подчеркнул, что встреча имела большое значение для Александрии.
«Нам не удались первые 20 минут вообще. Сейчас очень трудно сказать, что именно повлияло на такой старт матча. Очень трудно, честно говоря, найти сейчас быстро ответы, потому что нужно успокоиться прежде всего и уже на более свежую голову обдумать все, но так нельзя играть первые минуты в домашнем матче в такой игре.
Даже нет мысли, что кто-то не понял, какая игра нас ждет. Это была лобовая игра, игра за шесть очков, много обсуждали, насколько трудная и важная игра нас ждет. И то, как мы начали матч – даже не могу сейчас найти ответ на это», заявил Нестеренко для УПЛ-ТБ.
