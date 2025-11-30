Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко прокомментировал поражение от Руха (0:1) в 14-м туре чемпионата Украины. По его словам, команда провалила стартовые 20 минут матча, и он не может найти этому объяснение.

Нестеренко также подчеркнул, что встреча имела большое значение для Александрии.