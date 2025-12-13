Кривбасс и Колос сыграли вничью в матче с пенальти и удалением
Команды сильнейшего не выявили
около 1 часа назад
Фото - ФК Колос
В матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги криворожский Кривбасс на своем поле принимал ковалевский Колос. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
На 10-й минуте Кривбасс получил право пробить пенальти, который реализовал Егор Твердохлеб. Гости отыгрались во втором тайме – на 56-й минуте точным ударом отметился Илир Красничи.
Колос доигрывал матч в меньшинстве с 85-й минуты после удаления Элиаса Теллеса.
На данный момент Кривбасс занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 26 очков. Колос идет пятым с 25 баллами.
Команды ушли на зимний перерыв, вторая часть сезона возобновится в конце февраля.
УПЛ, 16-й тур
Кривбасс – Колос – 1:1
Голы: Твердохлеб, 10 (пенальти) – Красничи, 56.