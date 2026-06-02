Сергей Разумовский

ЛАСК официально объявил о подписании левого защитника Ивана Дибанго. Камерунский футболист присоединился к австрийскому клубу в качестве свободного агента после ухода из Кривбаса.

Как сообщила пресс-служба ЛАСК, контракт с 24-летним защитником рассчитан на три сезона. Таким образом, Дибанго продолжит карьеру в чемпионате Австрии и получит возможность выступать на еврокубковом уровне.

Ранее Дибанго покинул Кривбасс, не продолжив сотрудничество с криворожским клубом. В текущем сезоне он провел 19 матчей, в которых отдал три результативные передачи. Камерунец был одним из заметных легионеров команды и регулярно использовался на левом фланге обороны.

Уход Дибанго из Кривбаса сопровождался конфликтной ситуацией. Сообщалось, что футболист ночевал в бухгалтерии клуба, требуя выплаты задолженности, которую, по его словам, Кривбасс имел перед ним. После этого стороны так и не продолжили сотрудничество, а игрок получил статус свободного агента.

Переход в ЛАСК может стать для Дибанго важным шагом в карьере. В сезоне-2025/26 австрийская команда выиграла чемпионат и Кубок Австрии, оформив золотой дубль. Благодаря этому ЛАСК получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.