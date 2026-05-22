Сергей Разумовский

В Кривом Роге сложилась резонансная ситуация вокруг защитника Кривбасса Ивана Дибанго. Футболист фактически находится в офисе клуба с вчерашнего дня, ожидая решения вопроса с выплатами. По информации ТаТоТаке, игрок пришел в клубную бухгалтерию, чтобы получить расчет за весенние месяцы, а также за июнь, однако на момент сообщения ждет ответа уже 19 часов.

Дибанго находится непосредственно в кабинете бухгалтерии. По словам футболиста, он пришел туда еще накануне в 16:00 и даже провел ночь в помещении, так как сотрудница бухгалтерии ушла домой, а вопрос так и не был решен. Игрок утверждает, что ожидал, что бухгалтер свяжется с руководством клуба, в частности с директором, однако ответа он не получил.

Защитник также сообщил, что к руководству Кривбасса обращался и его агент. Впрочем, по словам Дибанго, никакой реакции на эти обращения пока нет.

Я нахожусь в кабинете бухгалтера с вчерашних 16:00, где и переночевал, так как она ушла домой. Бухгалтер должна была связаться с директором. Ему также написал мой агент. Никакого ответа нет. Клуб уже забронировал мне билет на самолет после завтрашней игры, но я не могу уехать отсюда, не получив то, что я заработал. Мне задолжали зарплату, начиная с марта, а также бонусы. Я не уйду отсюда без ответа, – передает слова Дибанго «ТаТоТаке». Иван Дибанго

В менеджменте Кривбасса пока воздерживаются от официальных комментариев по поводу ситуации. В то же время в клубе считают, что действуют в рамках действующего законодательства. Представители команды убеждены, что в случае наличия претензий Дибанго может воспользоваться цивилизованными и юридически предусмотренными механизмами воздействия на клуб, если считает, что Кривбасс не выполнил свои контрактные обязательства.

Ситуация получила дополнительный резонанс еще и из-за того, что контракт Ивана Дибанго с Кривбассом завершается 30 июня. Ранее стало известно, что стороны не смогли договориться о подписании нового соглашения. Таким образом, в ближайшее время футболист может покинуть команду на правах свободного агента, однако перед отъездом он стремится урегулировать финансовые вопросы с клубом.

Кривбасс также закроет сезон без Глейкера Мендосы: игрок покинул расположение клуба.