Украинская теннисистка Марта Костюк (15 WTA) прокомментировала свой исторический выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В четвертьфинальном поединке 23-летняя спортсменка в трех сетах обыграла соотечественницу Элину Свитолину (7 WTA).

Сразу после завершения встречи на корте в Париже Костюк обратилась к болельщикам и посвятила это достижение родной стране:

Прежде всего, хочу начать с этого исторического матча, который мы сегодня сыграли с Элиной. В Украине, особенно в Киеве, у нас снова была очень тяжелая ночь. Погибло много людей. Я хочу посвятить этот матч украинскому народу и его несокрушимости. Спасибо. Слава Украине. Марта Костюк

Для 15-й ракетки мира Марты Костюк это первый в карьере выход в полуфинальную стадию на турнирах серии Grand Slam в одиночном разряде.

