Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович прокомментировал поражение в матче второго тура украинской Премьер-лиги против Кривбаса (0:2). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Мы очень расстроены таким счетом, потому что считаем, что команда заслуживала большего. Особенно в первой половине матча у нас были моменты, которые не реализовали, хотя должны были выходить вперед и закрывать этот матч в первом тайме. Однако команда этого не сделала, Кривбасс наказал нас за ошибки, вследствие чего итоговый результат на табло.

Конечно, мы создали свои моменты, но их нужно реализовать. Мы будем над этим работать. У нас нет другого выхода.

А защищается вся команда. При первом голе, после вбрасывания из-за боковой они развернули атаку, Мендоса хорошо сработал и забил гол. Второй мяч, да, ошибка защитников, но я не хочу никого обвинять, нельзя говорить, что какой-то один игрок ответственен за это поражение. Мы команда, мы вместе выигрываем и проигрываем, понимаете? Точно так же, как мы вместе атакуем и защищаемся.

Итодо? Это его первый матч. Я считаю, что это очень хороший нападающий и он нам поможет. Мба не хватило голов. Нападающий должен забивать голы. А так, не играет один Калюжный или один Мба, играет команда.

Я считаю, что первая половина матча была очень хорошей в нашем исполнении. Даже второй тайм мы хорошо начали, у нас были моменты, но нам не удалось их реализовать. Нужно работать дальше, много новых игроков, новый тренерский штаб, все это нужно объединить.

Мне всегда радостно возвращаться в Кривой Рог и видеть этих людей, с кем я работал когда-то. Всегда рад возвращаться.