Кривбасс признал ошибку в матче Кубка Украины, которая грозит криворожскому клубу техническим поражением
Клуб сделал официальное заявление
20 минут назад
Кривбасс не без проблем прошел Чернигов в матче 1/16 финала Кубка Украины. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты из Кривого Рога, благодаря трем сейвам голкипера Александра Кемкина.
Однако усилия вратаря криворожцев могут оказаться напрасными. Дело в том, что клуб рискует получить техническое поражение в этой игре.
На 70-й минуте встречи главный тренер криворожской команды Патрик ван Леувен провел ротацию, и на поле одновременно находились восемь легионеров. Регламент Кубка Украины, как и в Премьер-лиге, позволяет иметь вместе на поле не более семи иностранцев.
Пресс-служба криворожского клуба сделала официальное заявление по поводу этого инцидента.
«В матче 1/16 финала Кубка Украины ФК Чернигов – Кривбасс на 69-й минуте криворожская команда провела двойную замену:
Микитишин, Задерака 🔽
Парако, Шевченко 🔼
После этого на поле одновременно находились три украинца и восемь легионеров, что является нарушением Регламента соревнований.
К сожалению, это была критическая коммуникационная ошибка во время напряженной выездной игры.
Уважаемые болельщики! Мы невероятно расстроены этой ситуацией. Все игроки, тренеры и сотрудники Клуба приносят свои искренние извинения за эту ошибку.
Да, это человеческий фактор, но в первую очередь Кривбасс – это команда. Мы всегда вместе отвечаем за результат, независимо от того, победа это или поражение. Очень прискорбно терять результат не по спортивному принципу, но это точно не сломает нас – мы станем только сильнее!» – говорится в заявлении клуба.
