Павел Василенко

Кривбасс не без проблем прошел Чернигов в матче 1/16 финала Кубка Украины. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты из Кривого Рога, благодаря трем сейвам голкипера Александра Кемкина.

Однако усилия вратаря криворожцев могут оказаться напрасными. Дело в том, что клуб рискует получить техническое поражение в этой игре.

На 70-й минуте встречи главный тренер криворожской команды Патрик ван Леувен провел ротацию, и на поле одновременно находились восемь легионеров. Регламент Кубка Украины, как и в Премьер-лиге, позволяет иметь вместе на поле не более семи иностранцев.

Пресс-служба криворожского клуба сделала официальное заявление по поводу этого инцидента.