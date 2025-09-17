Сергей Стаднюк

Завершились стартовые два матча 1/16 финала Кубка Украины.

ЛНЗ на выезде легко обыграл Металлист. Гости открыли счет в середине первого тайма благодаря точному удару Танковского, а почти сразу после перерыва Ассинор реализовал пенальти, удвоив преимущество команды из Черкасс. Металлист пытался отыграться, но созданных моментов оказалось недостаточно, чтобы сломать оборонительные порядки подопечных Виталия Пономарёва. Стоит отметить, что в составе харьковчан не было Кирилла Дигтяра и Даниэля Вернаттуса, которых вызвали в юношескую сборную Украины на чемпионат мира U-20.

В встрече между Черниговом и Кривбассом всё решили пенальти. За три минуты игры было реализовано два 11-метровых. Голом в раздевалку отметился Твердохлеб, Койдан же воспользовался ошибкой гостей сразу после перерыва. Команде Патрика ван Леувена не удалось дожать соперника в основное время, и игра перешла в серию пенальти. Там уже героем стал голкипер криворожцев Кемкин. Вратарь отбил три удара представителей Первой лиги и предотвратил сенсацию.

ЛНЗ и Кривбасс вышли в 1/8 финала Кубка Украины и узнают своих соперников после жеребьёвки.

Кубок Украины, 1/16 финала

Металлист – ЛНЗ 0:2

Голы: Танковский, 22, Ассинор, 54 (пен.)

Чернигов – Кривбасс 1:1 (1:3 – пен.)

Голы: Койдан, 47, (пен.) – Твердохлеб, 45+1 (пен.)

Чернигов: Титаренко, Картушов, Фатеев, Шушко, Шумило (Зенченко, 86), Мироненко (Бибик, 60), Койдан, Шалфеев, Безгубченко, Кулик (Сахно, 86), Порохня

Кривбасс: Кемкин, Боржес, Рохас, Конате, Юрчец, Араухо, Твердохлеб, Задерака (Шевченко, 70), Микитишин (Парако, 70), Бар Лин, Мендоза