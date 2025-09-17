Кубок Украины. Шахтер минимально обыграл любителей, Виктория прошла Левый Берег
Определились ещё два участника 1/8 финала турнира
около 1 часа назад
Донецкий Шахтер праздновал минимальную победу над любительским Полесьем (Ставки) в матче 1/16 финала Кубка Украины. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Арды Турана.
На 45-й минуте игры нули на табло изменил бразильский новичок Шахтера Лука Мейреллеш, забив свой дебютный гол в оранжево-черной футболке.
В параллельном матче киевский Левый Берег принимал сумскую Викторию. Матч закончился победой гостей со счетом 1:0.
В середине первого тайма Юрий Дудник забил единственный гол в этой встрече, чем принес победу своей команде.
Таким образом, в следующий раунд турнира вышли Шахтер и Виктория.
Кубок Украины, 1/16 финала
Полесье (Ставки) ‒ Шахтер ‒ 0:1
Гол: Мейреллиш, 45.
Левый Берег – Виктория – 0:1
Гол: Дудник, 23.