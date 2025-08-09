Кривбасс в меньшинстве победил Металлист 1925
Победу криворожской команде принесли легионеры
около 1 часа назад
Фото - ФК Кривбасс
Во втором туре Украинской Премьер-лиги Кривбасс на своем поле принимал Металлист 1925. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В конце первого тайма отличился венесуэльский вингер Мендоса, а на 65-й минуте венесуэлец Карлос Парако.
Кривбасс доигрывал встречу в меньшинстве с 74-й минуты после удаления Бандейры.
Кривбасс занимает четвёртое место в турнирной таблице УПЛ, набрав три очка. Металлист 1925 – 13 с одним зачётным баллом.
УПЛ, 2-й тур
Кривбасс – Металлист 1925 – 2:0
Голы: Мендоса, 40, Парако, 65.