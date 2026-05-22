Кривбасс завершит сезон без Мендосы: игрок покинул расположение клуба
Трансфер в Шахтер близок к завершению
25 минут назад
Глейкер Мендоса / Фото: ФК Кривбасс
Вингер Кривбаса и сборной Венесуэлы Глейкер Мендоса в шаге от перехода в Шахтер, сообщает «ТаТоТаке».
Самый результативный игрок УПЛ по системе гол+пас должен пройти медосмотр для Шахтера в Киеве.
Если обследование не выявит критических проблем, Шахтер активирует клаусулу игрока и подпишет с ним личный контракт.
В таком случае вероятность участия Мендосы в завтрашнем матче против Александрии равна нулю.
В этом сезоне Мендоса провел в футболке Кривбаса 28 матчей: 11 голов, 12 ассистов.