Павел Василенко

Известный украинский тренер Валерий Кривенцов близок к возвращению к активной работе. По информации телеграм-канала ТаТоТаке, 52-летний специалист рассматривается как кандидат на должность тренера в женской национальной сборной Украины. Сообщается, что Кривенцов должен стать ассистентом Ии Андрущак.

Однако для официального назначения необходимо, чтобы Исполком УАФ утвердил рекомендацию от Комитета женского футбола и новый тренерский штаб после окончания контракта Владимира Пятенко.

Последним местом работы Кривенцова была черновицкая Буковина, которую он покинул в октябре 2024 года.

На протяжении своей карьеры специалист возглавлял луганскую Зарю, харьковский Металлист 1925, мариупольский Ильичёвец и длительное время работал в структуре донецкого Шахтёра, в частности тренером юношеской и молодёжной команды.