Павел Василенко

Кадровые проблемы заставили мадридский Реал пойти на нетипичный шаг и вернуть к активной работе врача, с которым клуб уже прощался. Бывший руководитель медицинского штаба «сливочных» Нико Михич, который работал с командой в эпоху Зинедина Зидана и Карло Анчелотти, снова будет сотрудничать с первой командой ежедневно. До сих пор хорват выполнял лишь консультативную функцию, однако теперь возглавит медицинское направление.

Михич присоединился к Реалу в 2017 году, но был уволен в ноябре 2023-го после серии травм, накрывших команду. Тем не менее, нынешняя ситуация заставила руководство пересмотреть это решение. Как сообщает Cadena Cope, тревожным сигналом стала очередная травма Килиана Мбаппе, которая переполнила чашу терпения боссов клуба.

С начала сезона в Реале уже зафиксировано 23 повреждения, и в клубе пришли к выводу, что проблема требует немедленного вмешательства. Речь идет не только о сокращении количества травм, но и о необходимости более точных диагнозов и индивидуальных программ восстановления для каждого футболиста.

Нико Михич уже вернулся к ежедневной работе и снова будет базироваться на тренировочной базе в Вальдебебасе. Врач, который хорошо знаком с внутренними процессами «Королевского клуба», фактически никогда не разрывал связей с Реалом, а теперь получил шанс стабилизировать ситуацию в команде, которую серьезно подкосили травмы.