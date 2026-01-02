Мадридский Реал определился с условиями возможного трансфера украинского голкипера Андрея Лунина на фоне интереса со стороны итальянского Милана. По информации испанских и итальянских СМИ, россонери внимательно следят за ситуацией из-за неопределенного будущего Майка Меньяна.

В то же время в Мадриде не намерены отпускать Лунина за символическую сумму. Руководство сливочных во главе с Флорентино Пересом установило цену 20 миллионов евро, и именно за такую сумму клуб готов обсуждать продажу вратаря, контракт которого рассчитан до 2030 года.

Реал рассматривает трансфер исключительно при условии, что предложение полностью соответствует финансовым и спортивным интересам команды.

