Сергей Разумовский

Нападающий Реала Гонсало Гарсия стал одним из главных героев домашнего матча 18-го тура Ла Лиги против Бетиса, в котором мадридцы одержали разгромную победу со счетом 5:1. 21-летний испанец выдал яркое выступление, оформив хет-трик и фактически сняв вопросы о победителе в этой встрече.

Благодаря трем забитым мячам Гарсия вписал свое имя в историю Реала. Он стал лишь вторым футболистом мадридского клуба, который начал забивать в Ла Лиге за Реал сразу с хет-трика. Ранее подобного достижения добился Руд ван Нистелрой: в сентябре 2006 года нидерландец также стартовал в чемпионате Испании за мадридцев с трех мячей в матче с Леванте, который завершился победой 4:1.

Для самого Гарсии этот хет-трик стал важной вехой и в контексте текущего сезона. Это его первые три гола в кампании во всех турнирах – до этого он отметился лишь результативной передачей в Лиге чемпионов. В общем, нападающий получал ограниченное игровое время: в нынешнем сезоне он провел 418 минут в 18 матчах во всех соревнованиях, и такая эффективность в игре с Бетисом может существенно повлиять на его дальнейшую роль в команде.

