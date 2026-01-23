Мадридский Реал рассматривает возможность назначения Юргена Клоппа на должность главного тренера уже этим летом. По информации издания Touchline, немец выдвинул главное условие: он хочет иметь решающее слово в вопросах трансферов и продажи игроков.

Сообщается, что в случае прихода Клоппа планируется серьезная перестройка оборонной линии клуба. Немец не планирует рассчитывать на таких ветеранов, как Даниэль Карвахаль и Ферлан Менди. Также ходят слухи о его интересе к приглашению бывших подопечных — Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослая.

Напомним, что Юрген Клопп покинул Ливерпуль в 2024 году после девяти успешных сезонов, за которые команда завоевала восемь трофеев, включая победы в АПЛ и Лиге чемпионов. В настоящее время Клопп занимает должность руководителя футбольного направления в компании Red Bull.

Ранее Перес выбрал фаворита на пост нового тренера Реала.