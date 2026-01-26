Бывший главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал согласие возглавить мадридский Реал. По информации Futbol del Sr.Destrangis, президент клуба Флорентино Перес и немецкий специалист уже завершили согласование всех ключевых условий будущего контракта.

Ожидается, что официальное подписание соглашения состоится в июне. Отмечается, что обе стороны полностью довольны деталями договоренности и не имеют принципиальных разногласий по поводу сотрудничества.

Тем не менее, существует один сценарий, при котором сделка может оказаться под угрозой. Это возможно только в случае, если Альваро Арбелоа сможет выиграть с Реалом Лигу чемпионов или чемпионат Испании до момента окончательного оформления контракта с Клоппом.

Последним клубом в тренерской карьере Юргена Клоппа был Ливерпуль, который он возглавлял с 2015 по 2024 год. За этот период мерсисайдцы под его руководством завоевали восемь трофеев на внутренней и международной аренах.