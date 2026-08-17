Павел Василенко

17 августа в центре Киева произошла резонансная дорожная авария. Автомобиль BMW X7 врезался в летнюю площадку одного из кафе. По информации источников «Украинской правды», участниками аварии стали директор департамента развития футбола УАФ Богдан Городнюк и бывший боксер Кирилл Островский.

Полицейские выяснили, что 36-летний водитель BMW X3 (Городнюк) с нарушением правил выехал с второстепенной дороги на Большую Васильковскую, в результате чего столкнулся с BMW X7, которой управлял 31-летний мужчина (Островский).

В то же время предварительная проверка на алкотестере не выявила алкоголя в организме Островского. Таким образом, водитель в момент аварии, по имеющейся информации, был трезвым. Что именно стало причиной потери контроля над автомобилем, в настоящее время устанавливают специалисты.

Степень вины участников ДТП и все обстоятельства инцидента должно установить следствие.

Имя Кирилла Островского уже фигурировало в резонансных уголовных делах, связанных с ДТП. В июле 2018 года он за рулем внедорожника на бульваре Леси Украинки в Киеве сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе. После аварии водитель, по данным следствия, пытался покинуть место происшествия.

Тогда Островскому сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, а также в заведомом оставлении потерпевшего без помощи.