Владимир Кириченко

Бывший вратарь Арсенала, Ювентуса, Сиены и сборной Австрии Алекс Маннингер погиб в дорожно-транспортном происшествии в возрасте 48 лет. Об этом сообщает Kicker.

Маннингер погиб в результате столкновения его автомобиля с пригородным поездом в федеральной земле Зальцбург, Австрия.

По данным полиции, около 8:20 утра его автомобиль пересекал железнодорожный переезд в Нусдорфе-ам-Хаунсберге, когда поезд врезался в машину и протянул её за собой.

Спасатели извлекли экс-голкипера, который ехал один, из искорёженного авто, однако реанимационные мероприятия не дали результата. Машинист остался невредимым. Причины аварии выясняются.

За свою карьеру Маннингер провёл 33 матча за сборную Австрии. В составе Арсенала, где он выступал в 1997–2001 годах, выиграл чемпионат Англии и Кубок Англии в сезоне 1997/98, а также дважды завоёвывал Суперкубок Англии – в сезонах 1998/99 и 1999/2000. Всего за лондонский клуб он провёл 64 матча, в 22 из которых сыграл "всухую".

В сезоне 2011/12 Маннингер входил в состав Ювентуса, который тогда выиграл Серию А, хотя на поле в официальных матчах туринцев он не выходил.

