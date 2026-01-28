Павел Василенко

Обычная поездка за считанные секунды превратилась в настоящий шок. Двое звездных футболистов Английской Премьер-лиги пережили драматический инцидент на одной из самых оживленных автострад страны, что мгновенно вызвало резонанс среди болельщиков и в футбольных кулуарах.

Во вторник игроки АПЛ попали в дорожно-транспортное происшествие на автомагистрали M25 в графстве Хартфордшир. Причиной аварии стала внезапная прокол шины в роскошном автомобиле, из-за чего машину пришлось остановить на обочине. Впоследствии клуб официально подтвердил, что участниками инцидента были футболисты Тоттенхэма Вилсон Одобер и Рандаль Коло Муани.

Двое французских игроков национальной сборной находились в черном Ferrari, который получил значительные повреждения. Особое внимание привлекло состояние передней правой шины — она была практически уничтожена, что лишь усилило драматизм события. На место аварии оперативно прибыли полиция и службы экстренной помощи, а фотографии с трассы быстро разлетелись по социальным сетям и британским СМИ.

Инцидент вызвал серьезное беспокойство относительно состояния здоровья футболистов, однако главный тренер Тоттенхэма Томас Франк быстро успокоил болельщиков. По его словам, и Одобер, и Коло Муани отделались незначительными повреждениями. Медицинский штаб клуба провел полное обследование и не выявил никаких серьезных последствий.

По информации из клуба, оба игрока должны быть доступны тренерскому штабу уже в среду вечером, когда Тоттенхэм сыграет важный матч Лиги чемпионов против франкфуртского Айнтрахта.