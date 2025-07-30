Защитник Динамо Тарас Михавко поделился эмоциями в связи со своим голом в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс (3:0). Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Конечно, приятно забивать. Тем более за такой клуб, как Динамо. Это мечта и большая честь забивать за Динамо. Но если бы не забил, главное, что команда выиграла. Остальное — не имеет значения.

Начиная с завтрашнего дня, будем готовиться к Вересу. Потому что через, можно сказать, два дня мы уже выезжаем в Ровно. Нет времени расслабляться. Поэтому сейчас нас ждет важный период, и мы это понимаем. Будем прилагать максимум усилий, чтобы достичь результата.

Конечно, мы соскучились по болельщикам. Поддержка, какой бы она ни была, она есть, сколько бы людей ни было, мы чувствуем эту поддержку. Для нас она играет большую роль, мы слышим болельщиков, сколько бы их ни было. Все равно, мы им очень благодарны за поддержку.

И, конечно, хотелось бы поблагодарить Вооруженные силы Украины, которые защищают нас и дают нам возможность играть на евроарене. Низкий поклон им за то, что они делают, защищают нас. И будем делать все для того, чтобы радовать всю Украину и болельщиков Динамо, чтобы выйти в Лигу чемпионов, а в чемпионате Украины завоевать снова чемпионство.