Сергей Стаднюк

Главный тренер Динамо Александр Шовковский после разгромной победы в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс (3:0) сообщил, что на общем этапе любого еврокубка киевляне продолжат проводить номинально домашние игры на Арене Люблин. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

❓ Динамо уже точно попадет в основной этап какого-то еврокубка. Планируете на этапе Лиги тоже играть в Люблине или выберете другой стадион?

💬 Давайте не будем заглядывать далеко вперед, но, насколько я знаю, мы уже не будем менять эту локацию, и матчи группового этапа будем играть именно здесь. Нам достаточно переездов и других логистических моментов, связанных с тем, что мы играем не на домашнем стадионе, а на выезде.

Ми вже не змінюватимемо цю локацію, і матчі групового етапу гратимемо саме тут. Олександр Шовковський

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Ранее Динамо обратилось к болельщикам после победы над Хамруном в Лиге чемпионов.