Сергей Стаднюк

Защитник Динамо Кристиан Биловар после разгромной победы в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс (3:0) и прохода в следующую стадию поделился мыслями о старте в украинской Премьер-лиге уже в конце недели. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Матч с Вересом? Конечно, это непросто, но у нас нет другого выбора, мы готовимся к каждой игре, к каждому сопернику. У нас большой состав, и сегодня была ротация на позициях, много замен. Считаю, у нас есть все, чтобы мы могли спокойно играть через два дня на третий. После подготовки на летних сборах мы сыграли всего два матча. Считаю, с каждым следующим поединком мы все больше входим в ритм сезона и, надеюсь, будем действовать в более быстром темпе. Кристиан Биловар

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Биловар также высказался о своем отмененном голе в ворота Хамруна.