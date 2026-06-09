Кто эти 16 избранных? Определены все участники УПЛ сезона-2026/2027
Завершились переходные матчи с командами Первой лиги
около 1 часа назадПодписаться в
Фото: ФК Динамо Киев
Два матча-ответа плей-офф за право выступать в элитном дивизионе украинского футбола сезона-2026/2027 состоялись сегодня, 9 июня. По их итогам определились последние команды, которые сыграют в УПЛ в следующем сезоне.
Александрия по итогам плей-офф вылетела в Первую лигу. Ее место в украинской Премьер-лиге занял Левый Берег, который получил право подняться в элитный дивизион. Кудривка, в свою очередь, сумела сохранить место в УПЛ. В матче-ответе команда прошла перволиговый Агробизнес, победив соперника в драматичном противостоянии.
Таким образом, окончательно сформировался состав участников украинской Премьер-лиги на сезон-2026/27.
🏆 УПЛ-2026/27: все участники сезона
- Шахтер
- ЛНЗ
- Полесье
- Динамо
- Металлист 1925
- Колос
- Кривбасс
- Заря
- Карпаты
- ЭпиЦентр
- Верес
- Оболонь
- Буковина
- Черноморец
- Левый Берег
- Кудривка
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