Сергей Разумовский

Два матча-ответа плей-офф за право выступать в элитном дивизионе украинского футбола сезона-2026/2027 состоялись сегодня, 9 июня. По их итогам определились последние команды, которые сыграют в УПЛ в следующем сезоне.

Александрия по итогам плей-офф вылетела в Первую лигу. Ее место в украинской Премьер-лиге занял Левый Берег, который получил право подняться в элитный дивизион. Кудривка, в свою очередь, сумела сохранить место в УПЛ. В матче-ответе команда прошла перволиговый Агробизнес, победив соперника в драматичном противостоянии.

Таким образом, окончательно сформировался состав участников украинской Премьер-лиги на сезон-2026/27.

🏆 УПЛ-2026/27: все участники сезона