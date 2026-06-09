Сергей Разумовский

В ответном матче плей-офф за право выступать в украинской Премьер-лиге в сезоне 2026/2027 Левый Берег на собственном поле минимально победил Александрию и получил путевку в элитный дивизион.

Для «горожан» этот поединок стал решающим в борьбе за сохранение места в УПЛ. По итогам сезона горожане должны были покинуть Премьер-лигу напрямую, однако получили дополнительный шанс после того, как Рух отказался от участия в переходных матчах. Тем не менее, команда Владимира Шарана не смогла воспользоваться этой возможностью.

Первый матч противостояния, в котором Александрия встречалась с третьей командой Первой лиги, завершился результативной ничьей 1:1. Таким образом, судьба путевки в УПЛ должна была решиться в повторной игре, которая проходила в окрестностях Киева на поле Левого Берега.

Решающий эпизод встречи произошел в конце первого тайма. На 45-й минуте счет открыл Банада, ранее выступавший за Александрию. Его гол в раздевалку стал серьёзным ударом для гостей и, как выяснилось позже, оказался единственным в матче.

После перерыва Александрия пыталась отыграться и перевести игру хотя бы в дополнительное время, однако Левый Берег удержал минимальное преимущество. В итоге именно команда из Киевщины стала победителем плей-офф и завоевала право сыграть в УПЛ в сезоне-2026/2027.

Особую иронию этой истории придает тот факт, что Левый Берег Николая Лавренко, который в своё время руководил Александрией, оставил «горожан» без места в элитном дивизионе и отправил их в Первую лигу.

УПЛ, плей-офф за место, ответный матч

Левый Берег – Александрия 1:0 (1:1 – первый матч)

Гол: Банада, 45

Левый Берег: Жмурко, Соколов, Коваленко, Самар, Сидней, Косовский, Банада, Воробчак (Бонсу, 90+2), В. Волошин (Тищенко, 69), Шастал, Н. Волошин (Венделл, 63)

Александрия: Макаренко, Шулянский (Кремчанин, 86), Кампуш, Боль (Хуссейн, 79), Власюк (Беиратче, 86), Родригеш, Ващенко, Булеца, Цара, Ндиага, Жонатан (Кастильо, 46)

Предупреждения: Венделл, Шастал, Косовский – Ващенко, Беиратче