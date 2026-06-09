Сергей Разумовский

Кудривка получила путевку в украинскую Премьер-лигу на сезон-2026/2027, в драматическом ответном матче плей-офф обыграв Агробизнес. Основное время закончилось вничью 2:2, дополнительные 30 минут победителя не определили, а в серии пенальти точнее оказалась Кудривка – 3:2.

Первый громкий эпизод произошел на 24-й минуте. Судья изначально назначил пенальти в ворота Агробизнеса после падения Мачелюка в штрафной, однако после просмотра повтора изменил решение. Одиннадцатиметровый отменили, а футболист Кудривки получил желтую карточку за симуляцию.

Тем не менее, еще до перерыва Мачелюк стал ключевой фигурой атаки. На 40-й минуте он откликнулся на передачу в штрафной площади, опередил защитников и переиграл Хмеловского, выведя Кудривку вперед.

После перерыва Агробизнес добавил в активности и уже на 49-й минуте был близок к голу: Нижник пробивал с нескольких метров, но Яшков совершил эффектный сейв, после чего мяч еще и попал в штангу. Давление хозяев дало результат на 69-й минуте, когда Богдан Козак выиграл борьбу в воздухе и ударом головой сравнял счет.

Кудривка ответила на 81-й минуте. Артем Легостаев, только что вышедший на поле, первым касанием пробил из пределов штрафной и снова вывел свою команду вперед – 2:1. Однако удержать победу в основное время не удалось. На 89-й минуте Думанюк сфолил в своей штрафной, а Толочко на 90+1-й уверенно реализовал пенальти – 2:2.

В дополнительное время команды действовали осторожнее и избежать серии пенальти не смогли. Послематчевые удары вышли нервными: соперники не реализовали половину попыток, но решающий момент лучше выдержала Кудривка. Победа 3:2 в серии принесла команде историческое право сыграть в УПЛ.

УПЛ, плей-офф за место, ответный матч

Агробизнес – Кудривка 2:2 (0:0 – первый матч; 2:3 – пен.)

Голы: Б. Козак 69, Толочко 90+1 (пен.) – Мачелюк 39, Легостаев 81

Агробизнес: Хмеловский (Подковка, 120), Гаврушко, Сидоренко, Нижник, Слива, Толочко, Палюх (Б. Козак, 46), Теплый (Зинь, 88), Семка (Ныч, 46), Кузьмин (Резник, 46), Лень (Боровский, 88).

Кудривка: Яшков, Мачелюк, Векляк, Потимков, Фарина (Пушкарёв, 115), Думанюк, Нагнойный (Мельничук, 86), Сторчоус (Глущенко, 73), Беляев (Макосо, 85), Овусу (Легостаев, 78), О. Козак (Свитюха, 73).

Предупреждения: Слива 8, Резник 76 – Мачелюк 25, Беляев 37, Векляк 77, Думанюк 90, Свитюха 113, Макосо 116.