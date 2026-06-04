Сергей Разумовский

Чемпионат мира по футболу-2026, который впервые в истории пройдет сразу в трех странах (Канаде, США и Мексике), стартует уже 11 июня. Турнир станет особенным не только из-за географии проведения, но и из-за нового формата: в финальной части мундиаля впервые сыграют 48 национальных сборных.

Несмотря на значительное расширение количества участников, круг реальных претендентов на главный трофей остается довольно ограниченным. По оценке аналитической модели Opta, наибольшие шансы выиграть чемпионат мира имеют представители Европы.

Главным фаворитом турнира называют сборную Испании. Вероятность победы испанцев оценивается в 16,1%. Второе место в рейтинге претендентов занимает Франция, их шансы составляют 13%. Тройку лидеров замыкает Англия — 11,2%.

Несколько ниже показатели имеют другие традиционные футбольные гранды. В число претендентов также входят Аргентина, Португалия, Бразилия, Германия, Нидерланды и ряд других сборных, которые способны побороться за высокие места на турнире.

Отдельное внимание привлекают позиции команд, которые не всегда входят в группу главных фаворитов, но в последние годы демонстрируют заметный прогресс. В частности, Колумбия расположилась на 11-м месте с показателем 2,1%, а Марокко занимает 12-е место — 1,9%. Для марокканцев это особенно символично, ведь на предыдущем чемпионате мира команда стала одной из главных сенсаций турнира.

Who Will Win the 2026 FIFA World Cup?



Forty-eight teams will battle it out for glory in North America, but who will win the tournament?



We asked the Opta supercomputer for its predictions before the tournament kicks off on 11 June. pic.twitter.com/nPyiTqnKpT — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 1, 2026

Действующим чемпионом мира остается Аргентина. Четыре года назад на Мундиале в Катаре аргентинцы завоевали титул после драматичного финала против Франции. Основное и дополнительное время той встречи завершилось вничью 3:3, а победителя определила серия пенальти, в которой сильнее оказалась сборная Аргентины. Аналитики считают, что вероятность защиты титула составляет 10,4%.