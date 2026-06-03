Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) прокомментировал обстрелы территории Украины Россией.

«Посмотрите на это фото. Это обычный пешеходный переход в жилом районе Днепра, изрешеченный российскими кассетными боеприпасами. Это оружие предназначено исключительно для убийства и калечения мирного населения.

Прошлой ночью Россия нанесла массированный скоординированный удар по Украине, используя ракеты и беспилотники. Киев, Днепр, Харьков, Запорожье, Сумы – враг стрелял по всей стране, пока люди спали. И пока я пишу эти слова, Днепр снова под ударом.

По меньшей мере 21 человек погиб, более 120 получили ранения. Только в Днепре погибло 15 человек, среди них – ребенок. В Киеве 7 погибших. Эти цифры все еще растут, поскольку спасатели разбирают завалы.

Это сознательный геноцид украинцев. Мир не может просто наблюдать, как это происходит ночь за ночью, день за днем.

Нам не нужны выражения глубокой обеспокоенности. Нам нужны немедленные, решительные действия. Каждое промедление с поставкой оружия и ПВО приводит к дополнительной крови на украинских улицах. Санкции должны полностью парализовать российскую военную машину сейчас.

Террориста надо остановить. Сила – это единственный язык, который они понимают».