С кем Усику нужно драться дальше: с Верховеном или с Кабайелем? Джошуа дал ответ
Британец склоняется к реваншу
около 3 часов назадПодписаться в
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) в подкасте Mr Verzace Podcast поделился своими мыслями о том, кто должен стать следующим соперником Александра Усика (25-0, 16 КО): нидерландец Рико Верховен (1-1, 1 КО) или немец Агит Кабайель (27-0, 19 KO).
«Оба варианта просто феноменальны, не так ли? Оба варианта очень хороши. Как фанат, который пришел в бокс уже после боя между Энтони Джошуа и Джейком Полом, а не как историк бокса, я хочу увидеть реванш между Рико и Усиком.
Если смотреть на это с точки зрения истории, наследия, то сто процентов, что Кабайел – тот самый соперник. Но вы знаете, какие великие реванши. У них есть предыстория: Египет, спорная остановка, Усик позади на судейских записках. Фундамент для этой истории уже заложен.
Бой с Кабайелем тоже огромный. Мне нравится, как он вызывает Усика. Но если говорить сугубо как фанат, то реванш был бы невероятным».
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