Кубок Украины. Буковина и тернопольская Нива решили судьбу путевки в четвертьфинал турнира
Черновицкая команда одержала победу
28 минут назад
Фото - ФК Буковина
В матче 1/8 финала Кубка Украины черновицкая Буковина отпраздновала домашнюю победу над тернопольской Нивой. Игра завершилась со счетом 2:1.
Хозяева забили два мяча в конце первого тайма – отличились Евгений Пидлепенец и Петр Стасюк.
В конце игры гол престижа забил полузащитник Нивы Андрей Бей.
Таким образом, Буковина вышла в четвертьфинал турнира.
Кубок Украины, 1/8 финала
Буковина – Нива Тернополь – 2:1
Голы: Пидлепенец, 37; Стасюк, 44 – Бей, 90+2.
Расписание матчей 1/8 финала
- 29 октября, 12:00: Виктория – Ингулец
- 29 октября, 14:30: ЛНЗ – Рух
- 29 октября, 18:00: Динамо – Шахтер
- 30 октября, 12:00: Агротех – Фенис-Мариуполь
- 30 октября, 17:00 Металлист 1925 – Агробизнес