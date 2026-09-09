Кубок Украины. "Эпицентр" с хет-триком Козака разгромил "Карбон", а "Александрия" в серии пенальти победила команду Вирта.
Определились еще два участника следующего раунда турнира
В Кубке Украины определились победители двух матчей 1/16 финала. Эпицентр уверенно справился с Карбоном со счётом 3:0, тогда как Пробий и Александрия не смогли выявить сильнейшего в основное время. В серии послематчевых пенальти победу одержала команда Владимира Шарана – 3:1.
В поединке Карбон – Эпицентр хет-трик оформил хавбек гостей Артём Козак.
Значительно более драматичным вышел матч Пробий – Александрия. Гости открыли счёт на 33-й минуте, когда Жонатан поразил ворота соперника.
После перерыва Пробий быстро отыгрался. На 47-й минуте Гирный восстановил равновесие – 1:1. В оставшееся время команды больше не забивали, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти.
В футбольной лотерее успешнее оказалась Александрия – 3:1. Отметим, что накануне матча Пробий объявил, что Юрий Вирт назначен главным тренером команды.
Кубок Украины, 1/16 финала
Карбон – Эпицентр – 0:3
Голы: Козак, 22, 72, 90+2.
Пробий – Александрия – 1:1. По пенальти – 1:3
Голы: Гирный, 47 – Жонатан, 33.