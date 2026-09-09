Павел Василенко

В Кубке Украины определились победители двух матчей 1/16 финала. Эпицентр уверенно справился с Карбоном со счётом 3:0, тогда как Пробий и Александрия не смогли выявить сильнейшего в основное время. В серии послематчевых пенальти победу одержала команда Владимира Шарана – 3:1.

В поединке Карбон – Эпицентр хет-трик оформил хавбек гостей Артём Козак.

Значительно более драматичным вышел матч Пробий – Александрия. Гости открыли счёт на 33-й минуте, когда Жонатан поразил ворота соперника.

После перерыва Пробий быстро отыгрался. На 47-й минуте Гирный восстановил равновесие – 1:1. В оставшееся время команды больше не забивали, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти.

В футбольной лотерее успешнее оказалась Александрия – 3:1. Отметим, что накануне матча Пробий объявил, что Юрий Вирт назначен главным тренером команды.

Кубок Украины, 1/16 финала

Карбон – Эпицентр – 0:3

Голы: Козак, 22, 72, 90+2.

Пробий – Александрия – 1:1. По пенальти – 1:3

Голы: Гирный, 47 – Жонатан, 33.