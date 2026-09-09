Сергей Разумовский

НК Пробій объявил о назначении Юрия Вирта на должность главного тренера. В тренерском штабе он заменил Владимира Ковалюка, сообщила пресс-служба ивано-франковского клуба.

Помогать новому наставнику будет Николай Лапко. В то же время тренер вратарей Николай Плетеницкий и специалист по физической подготовке Ярослав Конкольняк сохранят свои должности и продолжат работу в команде.

Последним клубом в тренерской карьере 52-летнего специалиста была тернопольская Нива. В декабре 2025 года Вирт покинул команду. Ранее он возглавлял Рух и ПФК Звягель.

Наиболее успешный период работы наставника связан с ровенским Вересом. Вирт дважды возглавлял клуб – в 2017-м и 2019-2023 гг. Под его руководством команда пробилась в УПЛ, а затем сохранила место в элитном дивизионе через плей-офф.

Официальный дебют Вирта во главе Пробоя состоится уже сегодня, 9 сентября. В рамках 1/16 финала Кубка Украины команда встретится с Александрией. Матч начнется в 13:00.