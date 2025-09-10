Все клубы определились с датами и временем проведения матчей 1/16 финала Кубка Украины. В этом раунде соревнований будут участвовать команды, которые одержали победы на этапе 1/32 финала. Также в борьбу вступят четыре представителя Украины в еврокубках — Динамо, Шахтер, Полесье и Александрия.

1/16 финала Кубка Украины растянется более чем на неделю:

Расписание 1/16 финала

17 сентября

Металлист (Харьков) – ЛНЗ (Черкассы) (13:00)

Чернигов – Кривбасс (Кривой Рог) (13:00)

Полесье (Ставки, Житомирская обл.) – Шахтер (Донецк) (15:30)

Левый берег (Киев) – Виктория (Сумы) (15:30)

Александрия – Динамо (Киев) (18:00)

18 сентября

Металлург (Запорожье) – Феникс-Мариуполь (Мариуполь) (13:00)

Буковина (Черновцы) – Карпаты (Львов) (15:30)

Нива (Тернополь) – Полтава (18:00)

23 сентября

Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) – Лесное (Киевская обл.) (13:00)

Денгофф (Дениховка, Киевская обл.) – Агробизнес (Волочиск) (15:30)

24 сентября

Агротех (Тишковка, Кировоградская обл.) – Черноморец (Одесса) (13:00)

Ингулец (Петровое) – Подолье (Хмельницкий) (13:00)

Нива (Винница) – Горняк-Спорт (Горишние Плавни) (15:30)

Локомотив (Киев) – Верес (Ровно) (15:30)

Колос (Полонное, Хмельницкая обл.) – Металлист 1925 (Харьков) (15:30)

Рух (Львов) – Полесье (Житомир) (18:00)

Первыми в парах указаны команды-хозяева. Противостояние состоит из одной игры. В случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти.