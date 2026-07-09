Денис Седашов

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 13) завершила свои выступления в одиночном разряде Wimbledon-2026 на стадии полуфинала. Украинская теннисистка в двух сетах проиграла 21-летней чешке Линде Носковой (WTA 12) со счетом 4:6, 4:6.

Поединок длился 1 час 21 минуту. Судьбу обеих партий решила преимущество Носковой на брейк-пойнтах — чешская теннисистка реализовала 3 из 6 заработанных возможностей на подаче Костюк. В активе Марты за матч 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт. Носкова один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче.

В финале турнира Линда Носкова разыграет титул Grand Slam со своей соотечественницей Каролиной Муховой (WTA 9), которая в первом полуфинале победила американку Коко Гауфф.