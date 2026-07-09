Сергей Разумовский

В первом четвертьфинале чемпионата мира-2026 сборная Франции встретится с Марокко.

Французы подходят к матчу с дополнительной интригой: нападающий Килиан Мбаппе продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира турнира и пытается догнать Лионеля Месси. Аргентинец стал героем своей сборной в зрелищном матче 1/8 финала против Египта, который завершился победой 3:2. В настоящее время на счету Месси 8 голов, у Мбаппе - 7.

Марокко, в свою очередь, имеет шанс повторить свое лучшее достижение на предыдущем чемпионате мира, где африканская команда дошла до полуфинала. В то же время марокканцы понесли потерю: из-за травмы выбыл их главный бомбардир Саибари.

Украинские болельщики смогут следить за матчем и остальными поединками мирового первенства на платформе MEGOGO. В кабельных сетях игру также покажет телеканал MEGOGO Спорт.

Франция - Марокко. Анонс четвертьфинала чемпионата мира-2026.