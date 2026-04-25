Сергей Разумовский

В 32-м туре испанской Ла Лиги Жирона на выезде потерпела поражение от Валенсии со счетом 1:2. Каталонская команда по ходу матча проигрывала в два мяча, однако смогла ответить лишь одним голом и в итоге осталась без очков.

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков провел на поле очередной матч, но не смог отметиться результативными действиями. В его активе один удар, 0,2 ожидаемого гола, 41 касание мяча, из которых два — в штрафной площади соперника. Также украинец выполнил один успешный дриблинг из одной попытки, попал в офсайд, продемонстрировал 67% точных передач — 18 из 27 — и выиграл 60% единоборств, а именно три из пяти. За свою игру Цыганков получил оценку 6,0.

Ещё двое украинцев в составе Жироны участия в матче не принимали. Голкипер Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных, а нападающий Владислав Ванат не попал в заявку из-за травмы.

В другом матче тура Барселона на выезде уверенно обыграла Хетафе со счетом 2:0. Каталонцы понимали важность этого поединка после потери очков мадридским Реалом, поэтому не позволили себе осечки. Команда Ханса-Дитера Флика забила по одному мячу в каждом из таймов: перед перерывом отличился Фермин, а во второй половине встречи преимущество гостей закрепил Решфорд.

Еще один яркий поединок состоялся в Мадриде, где Атлетико принимал Атлетик Бильбао. Хозяева проиграли первый тайм, но после перерыва сумели кардинально изменить ход игры. Во второй половине встречи мадридцы забили трижды — авторами мячей стали Антуан Гризманн и Александер Сёрлот, который оформил дубль. Гости из Бильбао сократили отставание уже на 97-й минуте благодаря голу Гурусеты, однако избежать поражения не смогли.

После этого тура Барселона имеет 85 очков и увеличила свое преимущество над Реалом, за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин, до 11 баллов. Атлетико, в свою очередь, набрал 60 очков и сократил отставание от третьего Вильярреала до двух пунктов, хотя у жёлтой субмарины еще есть матч в запасе.

Что касается Жироны, то команда осталась с 38 очками и продолжает находиться в опасной близости к зоне вылета. Отрыв от Севильи, которая идет ниже, на данный момент составляет всего четыре балла.

Ла Лига, 32-й тур

Валенсия – Жирона 2:1

Голы: Рамазани, 50, Садик, 59 – Рока, 63

Хетафе – Барселона 0:2

Голы: Фермин, 45, Решфорд, 74

Атлетико Мадрид – Атлетик Бильбао 3:2

Голы: Гризманн, 49, Сёрлот, 54, 90+3 – Айтор Пардес, 23, Гурусета, 90+7