Александр Сукманский

Лацио с нетерпением будет ждать возможности продолжить успешную игру, которую демонстрировала команда перед международной паузой, принимая дома Парму, которая находится не в лучшей форме, в очередном туре Серии A. Матч состоится в субботу, 4 апреля, начало в 21:45. Прямая трансляция на MEGOGO.

Команды, фанаты, настоящие эмоции – всё это о футболе. Букмекерский бренд GGBET усиливает впечатления от игры, чтобы каждый болельщик ощущал себя частью большого события. Держи свою линию!

Форма команд и новости перед матчем

Перед международной паузой Лацио находился на подъёме, одержав три победы подряд над Сассуоло, Миланом и Болоньей. Эти результаты позволили команде подняться на восьмое место в турнирной таблице.

Стоит отметить, что ранее в сезоне Лацио одержал лишь три победы в предыдущих 15 матчах Серии A (7 ничьих, 5 поражений). Чистые сухие победы в двух последних матчах увеличили количество «сухих» игр команды в чемпионате до 14 – этот показатель лучше лишь у будущего чемпиона Интера.

Бьянкочелести теперь будут стремиться одержать четвёртую победу подряд в лиге впервые с ноября 2024 года. Однако домашняя форма может стать проблемой: в десяти последних домашних матчах Лацио победил лишь трижды (4 ничьи, 3 поражения).

Парма же проиграла два матча подряд перед паузой, причём последнее поражение – 0:2 от Кремонезе, который борется за выживание. «Крестоносцы» надеются, что перерыв поможет избежать трёх поражений подряд впервые с февраля 2025 года.

Последние две ничьи перед поражениями означают, что команда Карлоса Куэсты не может одержать победу с конца февраля. Из-за этой серии Парма крепко держится в середине таблицы. Большинство своих очков (20) команда набрала именно в гостях, хотя на выезде забили лишь 10 голов – один из худших показателей в лиге.

История противостояний

Лацио проиграл лишь один из последних 17 матчей против Пармы (13 побед, 3 ничьи). На своём поле римляне выиграли 10 из последних 11 домашних встреч с Пармой (1 ничья).

Интересные факты и серии

Лацио – единственная команда среди топ-5 европейских лиг, которая в этом сезоне ещё ни разу не забила гол с углового.

В матчах с участием Лацио зафиксировано меньше всего в лиге (лишь 8) игр с более чем 2,5 голами.

19 матчей Пармы завершились с равным счётом после первого тайма – один из самых высоких показателей в лиге.

Лишь в одном из шести последних выездных матчей Пармы обе команды забивали голы.

Ключевые игроки и потери

Внимание стоит обратить на нападающего Лацио Педро, который в соответствующем матче прошлого сезона оформил дубль (2:2). 11 из его последних 12 голов были забиты после перерыва. В том же матче дубль оформил и игрок Пармы Якоб Ондрейка – пять из его последних шести голов также забиты после первого тайма, причём четыре последних – на выезде.

У Лацио из-за травмы, полученной в матче с Болоньей, может не сыграть Марио Хила. У Пармы дисквалифицирован Мариано Тройло.

Прогноз

С учётомпоточну форму команд, логічним виглядає ставка на перемогу Лаціо без пропущених голів.

Самые громкие футбольные события – в одном клике. На платформе GGBET собраны прогнозы на главные матчи, актуальные коэффициенты и десятки вариантов ставок для фанатов. Здесь каждый может выбрать свой сценарий игры и открыть для себя новый опыт боления.

