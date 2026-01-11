Парма одержала волевую победу над Лечче со счетом 2:1, несмотря на сложное начало матча.

С первых секунд встречи гости были ошеломлены быстрым голом соперника. На первой минуте Банда с левого фланга выполнил точный навес в штрафную площадь, где Штулич обработал мяч спиной к воротам и с поворота пробил точно в сетку. Подопечные Ди Франческо уверенно контролировали ход игры, но ситуация осложнилась после удаления одного из игроков Лечче.

На 64-й минуте гости восстановили равновесие: после затяжной атаки Габриел срезал мяч в ворота после навеса с фланга. Этот гол вдохновил команду на дальнейший натиск, и вскоре желто-синие вышли вперед. С углового Бернабе навесил на ближнюю штангу, где Пеллегрино выиграл позицию и головой переправил мяч в сетку.

Вдобавок Лечче осталось в девятером. У одного из защитников хозяев сдали нервы: Гашпар ногой ударил лежащего Пеллегрино, что завершило драматический эпизод матча.

Серия А, 19-й тур

Лечче — Парма 1:2

Голы: Штулич, 1 - Габриел (аг), 64, Пеллегрино, 72