Милан поражением от Лацио усложнил себе задачу в борьбе за Скудетто
Единственный мяч в матче забил Исааксен
около 3 часов назад
Лацио – Милан / Фото - football-italia.ne
В центральном матче 29-го тура итальянской Серии А Лацио на своем поле обыграл Милан со счетом 1:0.
Игра состоялась вечером 15 марта на стадионе Олимпико в Риме.
Единственный мяч в матче на 26-й минуте забил Густав Исаксен после передачи Адама Марушича.
После этого тура Лацио занимает 9-е место в Серии А с 40 очками, а Милан остается вторым с 60 баллами, уступая Интеру 8 очков.
Серия А. 29-й тур
Лацио – Милан 1:0
Гол: Густав Исаксен, 26
Напомним, Милан дважды за сезон обыграл Интер в Серии А – это произошло впервые за 15 лет.
