Сергей Разумовский

В четвёртом туре итальянской Серии А Лацио на своем поле не смог одолеть Милан. Матч в Риме завершился результативной ничьей – 2:2.

Хозяева начали встречу значительно активнее и уже на десятой минуте открыли счёт. Кансельери воспользовался возможностью у ворот Милана и вывел Лацио вперёд.

Команда не сбавила темп и продолжила создавать проблемы обороне соперника. В конце первого тайма римляне удвоили своё преимущество – на 39-й минуте Нослин забил второй мяч Лацио.

После перерыва ход матча изменился. Милан начал действовать смелее, добавил в атаке и сумел сократить отставание. В середине тайма Морейра отметился первым голом, а через две минуты оформил дубль и полностью сравнял счёт.

В концовке встречи обе команды имели возможности, чтобы вырвать победу, но больше забитых мячей зрители не увидели. Лацио упустил преимущество в два гола, однако сохранил место среди лидеров чемпионата.

Римская команда впервые в сезоне потеряла очки, но с десятью баллами возглавляет турнирную таблицу. Тем временем Рома и Интер имеют по девять очков и матч в запасе. Милан набрал восемь баллов и занимает четвёртую позицию.

Серия А, четвёртый тур

Лацио – Милан 2:2

Голы: Кансельери, 10, Нослин, 39 – Морейра, 65, 67

Лацио: Мандас, Флориани Муссолини (Лаццари 84), Шутало (Лейте 84), Провстгор, Тавареш, Белах'ян, Тейлор (Гудмундссон 74), Фраттези, Канчельери (Исаксен 59), Нослин (Пинамонти 58), Дзакканьи

Милан: Меньян, Хила, Де Винтер, Павлович, Чуквуезе, Модрич (Муса 46), Рабьо, Эступиньян (Морейра 46), Лофтус-Чик (Пулишич 46), А. Сиссе (Хатчинсон 77), Рамуш (Камарда 85)

Предупреждения: Белах'ян 63, Дзакканьи 78 – Пулишич 59, Павлович 64, Хила 86