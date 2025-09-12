Ямаль купил дом для мамы и поделился трогательной историей
около 2 часов назад
Вингер Барселоны Ламин Ямаль рассказал, как выполнил давнее обещание и купил дом для своей мамы.
Я спросил у неё, какой район она хочет, и это был именно тот, который она выбрала. У неё есть всё, что она пожелает. Для меня она моя королева, это то, что я люблю больше всего. Моя мама счастлива, вижу, что и мой брат может иметь то детство, о котором я мечтал, и это делает меня самым счастливым – поделился футболист в интервью 20minutos.
В нынешнем сезоне 18-летний Ямаль уже сыграл за каталонцев три матча в Ла Лиге, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. Его контракт с Барселоной действует до лета 2031 года, а рыночная стоимость оценивается в 200 миллионов евро.
Ранее, Ламин Ямаль потерял паспорт в Турции после отборочного матча ЧМ-2026.
