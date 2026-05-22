Ланс никогда ранее не выигрывал Кубок Франции, однако финал против Ниццы дает команде отличную возможность завершить один из лучших сезонов в современной истории клуба завоеванием трофея.

Команды, фанаты, настоящие эмоции – всё это о футболе. Букмекерский бренд GGBET усиливает впечатления от игры, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Держи свою линию!

Несмотря на то, что команда отстала от чемпиона Лиги 1 на шесть очков, Ланс завершил сезон яркой выездной победой над Лионом с счетом 4:0. К своему первому финалу Кубка Франции с 1998 года «кроваво-золотые» подходят с высокой уверенностью после лишь одного поражения в последних семи матчах во всех турнирах.

В этой серии Ланс также разгромил Тулузу 4:1 в полуфинале Кубка Франции. Этот результат стал частью мощного выступления команды в турнире – в пяти матчах Кубка Франции клуб забил уже 16 голов. Трёхкратные финалисты турнира считаются фаворитами финала на Стад де Франс.

Главной причиной этого является сложная ситуация в Ницце, которая переживает один из самых турбулентных сезонов за последние годы. В прошлом туре команда не смогла обыграть уже вылетевший Мец, сыграв 0:0, и теперь вынуждена будет играть переходные матчи за право остаться в Лиге 1 против Сент-Этьена.

После восьмого матча без побед в девяти последних официальных встречах болельщики Ниццы выбежали на поле, а со-президент клуба Жан-Пьер Ривьер заявил, что Кубок Франции больше не является приоритетом для команды на фоне борьбы за выживание в элите.

Переходные матчи для Ниццы стартуют уже через четыре дня после финала, поэтому шансы клуба выиграть свой четвертый Кубок Франции выглядят минимальными.

В личных встречах преимущество также не на стороне Ланса. Команда выиграла только один из последних восьми матчей против Ниццы, а единственная встреча клубов в Кубке Франции завершилась разгромным поражением Ланса с счетом 0:5 ещё в январе 1954 года.

Статистика свидетельствует, что пять из последних 13 матчей Ланса в Кубке Франции доходили до серии пенальти, а семь из десяти последних голов команда забила после перерыва.

У Ниццы шесть из последних семи матчей завершились с тоталом меньше 2,5 гола, а каждый из четырёх предыдущих финалов Кубка Франции с участием клуба завершался с разницей не более одного мяча.

Одним из ключевых игроков Ланса может стать Весли Саид. Форвард оформил дубль в матче против Лиона и находится в отличной форме, хотя ранее никогда не забивал Ницце в 11 личных встречах.

В составе Ниццы стоит обратить внимание на Али Абди, который в начале месяца забил Лансу и продолжил серию голов после перерыва до пяти матчей подряд.

Перед финалом у Ланса есть кадровые проблемы – Киллиан Антонио получил травму в последнем матче, а Самсон Байду также пропускал игру. Ницца подходит к встрече без новых потерь.

Самые громкие футбольные события – на расстоянии одного клика. На платформе GGBET собраны прогнозы на главные матчи, актуальные коэффициенты и десятки вариантов ставок для фанатов. Здесь каждый можетобрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.