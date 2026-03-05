Денис Седашов

Лион украинского форварда Романа Яремчука завершил выступления в Кубке Франции, уступив Лансу в серии послематчевых пенальти на стадии 1/4 финала.

Начало поединка сложилось для Лиона неудачно. На 23-й минуте Флориан Товен открыл счет, успев на добивание, а в компенсированное к первому тайму время Абдалла Сима удвоил преимущество Ланса мощным ударом в девятку.

Несмотря на счет 0:2, хозяева смогли совершить камбэк. На 67-й минуте Роман Яремчук замкнул прострел Реми Имбера, отправив мяч в сетку головой, а на 90+4 минуте уже сам Имбер перебросил вратаря и сравнял счет — 2:2.

Поскольку регламент турнира не предусматривает дополнительного времени, команды сразу перешли к серии пенальти. В футбольной лотерее сильнее оказались игроки Ланса.

Решающий удар реализовал автор первого гола Флориан Товен, который и вывел свою команду в полуфинал.

Кубок Франции. 1/4 финала

Лион — Ланс 2:2 (4:5 пен. серия)

Голы: Яремчук, 67, Имбер 90+4 — Товен, 23, Сима 45+1

