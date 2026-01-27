Павел Василенко

Бывший ветеран мюнхенской Баварии Рафинья нашел себя в новой роли после завершения игровой карьеры. Бразилец, который повесил бутсы на гвоздь в апреле прошлого года, официально начал работу спортивным директором своего бывшего клуба – но далеко не в Европе.

За годы выступлений в составе Баварии Рафинья добился статуса одного из самых преданных игроков эпохи. В футболке мюнхенцев он провел 266 матчей, забил шесть мячей и отдал 29 результативных передач, а также выиграл 18 трофеев, среди которых – победа в Лиге чемпионов.

После завершения профессиональной карьеры 40-летний экс-защитник не покинул футбол. Стало известно, что Рафинья назначен спортивным директором бразильского Сан-Паулу. Он будет работать с первой командой на главной тренировочной базе клуба SuperCT.

Новую должность бразилец назвал серьезным вызовом. По его словам, он видит себя связующим звеном между тренерским штабом, руководством и игроками, будет сопровождать команду на тренировках и выездах и принимать активное участие в ежедневной работе клуба. Рафинья подчеркнул, что всегда имел особую связь с Сан-Паулу и рад возможности снова помогать команде.

Напомним, Рафинья выступал за Сан-Паулу с 2022 по 2025 год. За этот период он сыграл 117 матчей, забил один гол, отдал пять ассистов и выиграл с клубом два трофея.