Усик сыграл за Полесье против команды легенды Баварии
Боксер вышел на замену
около 3 часов назад
Фото - ФК Полесье
Житомирское Полесье провело очередной контрольный матч на сборах в Испании. Соперником команды Руслана Ротаня стал канадский Ванкувер Вайткепс, за который выступает легендарный немец Томас Мюллер – бывший форвард Баварии.
Поединок завершился победой Полесья со счетом 2:0.
Стоит отметить, что чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик сыграл за Полесье. Украинский боксер появился на поле во втором тайме, заменив на 75-й минуте форварда Николая Гайдучика.
Контрольный матч
Полесье – Ванкувер Вайткепс – 2:0
Голы: Назаренко, 4, Гуцуляк, 63 (пенальти).