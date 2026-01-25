Главный тренер мюнхенской Баварии Венсан Компани прокомментировал домашнее поражение от Аугсбурга со счётом 1:2 в матче чемпионата Германии. Слова бельгийского специалиста приводит Bild.

Стоит отметить, что это поражение стало для Баварии первым в этом сезоне Бундеслиги.

«Этот результат – для тех, кто всегда знал, что Бундеслига – непростой турнир, и каждый матч здесь несет риск. В первом тайме мы действовали стабильно, но без большой креативности. Это была игра из серии: «Мы провели пять матчей за 13 дней – возможно, сегодня удастся добиться результата без зрелищной игры».

Я больше разочарован результатом, чем качеством игры команды. Мы находились в хорошей позиции по ходу матча, но потеряли её. Во втором тайме мы не смогли показать ту же энергию, что в предыдущих матчах. Поздравляю Аугсбург. Это часть футбола. Теперь важно правильно отреагировать на этот результат», – сказал Компани.