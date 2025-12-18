Легенда Шахтера: «Премиальные же еще никто не отменял»
Эксперт верит в победу «горняков» в матче еврокубка
около 23 часов назад
Бывший нападающий Шахтера Виктор Грачев в интервью сайту «Украинский футбол» поделился ожиданиями от матча донецкой команды против хорватской Риеки в шестом туре основного этапа Лиги конференций.
«Кто-то говорит, мол, для Шахтера игра с Риекой, победа в ней, не слишком важна, ведь команда уже гарантировала себе плей-офф. Я с таким мнением не согласен. Донетчанам нужно набирать очки в таблицу коэффициентов УЕФА, улучшать рейтинг, это - во-первых, а во-вторых - премиальные же еще никто не отменял. Чем не мотивация?
Да и Туран не тот тренер, который позволит расслабиться игрокам. Выйти расслабленным на игру, несконцентированным, нет, с таким требовательным тренером, подобный номер не пройдет. Вообще, мне вот этот Шахтер Турана нравится. Думаю, что донетчане победят со счетом 3:1».
Игра состоится в четверг, 18 декабря, на Стадионе им. Генрика Реймана в Варшаве и начнется в 22:00 по Киеву.
После четырех туров Шахтер имеет 12 зачетных баллов и занимает вторую позицию в турнирной таблице Лиги конференций.
