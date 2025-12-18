Бывший нападающий Шахтера Виктор Грачев в интервью сайту «Украинский футбол» поделился ожиданиями от матча донецкой команды против хорватской Риеки в шестом туре основного этапа Лиги конференций.

«Кто-то говорит, мол, для Шахтера игра с Риекой, победа в ней, не слишком важна, ведь команда уже гарантировала себе плей-офф. Я с таким мнением не согласен. Донетчанам нужно набирать очки в таблицу коэффициентов УЕФА, улучшать рейтинг, это - во-первых, а во-вторых - премиальные же еще никто не отменял. Чем не мотивация?

Да и Туран не тот тренер, который позволит расслабиться игрокам. Выйти расслабленным на игру, несконцентированным, нет, с таким требовательным тренером, подобный номер не пройдет. Вообще, мне вот этот Шахтер Турана нравится. Думаю, что донетчане победят со счетом 3:1».