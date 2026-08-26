Сергей Разумовский

Испанская Валенсия летом изучала возможность подписания сразу двух украинских вратарей. По информации «ТаТоТаке», представители клуба интересовались не только Александром Сапутиным из луганской Зари, но и вратарем ровенского Вереса Валентином Горохом.

Испанская команда столкнулась с дефицитом качественных вратарей, поэтому была вынуждена рассматривать различные варианты усиления позиции. Во второй половине августа представители Валенсии контактировали с украинской стороной и консультировались о возможных условиях трансфера Гороха.

25-летний вратарь Вереса также находился в сфере интересов донецкого Шахтера. Представители горняков параллельно следили за ситуацией вокруг футболиста, однако их интерес пока не перерос в конкретное предложение или официальные переговоры о переходе.

В то же время вероятность того, что Горох в ближайшее время покинет Ровно, постепенно уменьшается. Валенсия уже нашла другой вариант для усиления вратарской позиции. Испанский клуб объявил об аренде Кейна ван Ойвелена из Ипсвича.

Нидерландский вратарь присоединился к Валенсии на правах аренды и может дебютировать в чемпионате Испании уже в ближайшем матче. Ожидается, что он получит шанс выйти на поле в встрече против Бетиса.

Подписание ван Ойвелена существенно повлияло на ситуацию с потенциальным трансфером Гороха. После появления нового вратаря потребность Валенсии в украинском голкипере уже не выглядит настолько острой. Поэтому на данный момент нет уверенности, что испанская команда вернется к переговорам о футболисте Вереса.

Ранее Заря и Верес прошли дальше в Кубке Украины.