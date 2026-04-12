Сергей Разумовский

Футболисты полтавской Ворсклы перед выездным матчем 23-го тура Первой лиги против Виктории Сумы, который завершился минимальным поражением со счётом 0:1, вышли на поле в специальных футболках с символической надписью. Этот жест стал не просто деталью предматчевой церемонии, а чётким сигналом о серьёзных проблемах, с которыми сейчас столкнулся один из самых известных клубов украинского футбола.

На груди у игроков была размещена надпись «#Ворскла должна жить». Таким образом команда фактически публично напомнила, что речь идёт не только о результатах на поле, но и о самом существовании Ворсклы в будущем.



Полтавский клуб переживает один из самых тревожных периодов за всю свою историю. В настоящее время Ворскла оказалась в крайне сложном положении, а вокруг её дальнейшей судьбы остаётся много вопросов. Есть серьёзные опасения, что клуб может прекратить существование, если в ближайшее время ситуация не изменится. На этом фоне особенно ощутимо отсутствие активного участия почётного президента Константина Жеваго, который, по имеющейся информации, фактически отошёл от клубных дел.

Несмотря на все трудности, команда, как ожидается, сможет завершить нынешний сезон. Однако что будет дальше с Ворсклой после его окончания, в настоящее время достоверно неизвестно. Именно поэтому акция футболистов перед матчем с Викторией Сумы выглядела как призыв к спасению клуба, который имеет значимую историю, собственные традиции и преданных болельщиков.

В последнее время в структуре Ворсклы уже произошли определённые кадровые изменения. Клуб получил нового генерального директора — им стал Максим Гарус. Кроме того, к работе в системе полтавской команды вернулся Владимир Чеснаков, который является одной из самых известных фигур в истории Ворсклы. Он занял пост спортивного директора.