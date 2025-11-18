Павел Василенко

Венесуэльский вингер Кривбаса Глейкер Мендоса в интервью сайту «Украинский футбол» заявил, что мог бы служить в армии, если бы не футбол.

«Первый мяч мне подарила тётя. До того мы играли мячом из бумаги и скотча. А когда получил настоящий – это была огромная радость. Мне тогда было шесть или семь лет. Отец играл в футбол в низших лигах, поэтому понимал меня. Мама сначала была против, хотела, чтобы я больше учился. Но потом увидела, как я предан игре, и поддержала меня. Эти воспоминания одновременно тёплые и болезненные. Есть ностальгия, благодарность, но и слёзы. Если бы не футбол, то, наверное, служил бы в армии. Всегда интересовался военным делом».

Мендоса присоединился к Кривбасу в феврале этого года на правах годичной аренды из Ангостуры.

Венесуэльский вингер в нынешнем сезоне провел 13 поединков, в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.